سعيد الطاير: رئيس الدولة قائد استثنائي يشهد له العالم

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي يشهد له العالم ويحظى باحترام وتقدير جميع قادة العالم، كما أن له مكانة كبيرة في قلوب أبناء الإمارات وجميع الشعوب، وسموه يسير على نهج الآباء المؤسسين، في الحفاظ على المكتسبات والتطلّع للمزيد من الإنجازات، لتظل راية الاتحاد عالية خفاقة، فصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، نهل من مدرسة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويتمتع بنفس الرؤية الحكيمة والحنكة السياسية. وأكد الطاير أن سموه يعمل بجهد على تعزيز تنافسية دولة الإمارات على مستوى العالم في كافة المجالات، وترسيخ مكانتها بوصفها ناشراً للخير والسلام بين دول وشعوب العالم، وداعماً أساسياً لكل ما فيه خير البشرية وتقدمها، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والقادمة. ونسأل الله جلّ جلاله أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله وأن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، لنواصل مسيرة الازدهار، ونشكره سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من قيادة لا تدّخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين، لتبقى دولة الإمارات نموذجاً ملهماً على مستوى العالم للدولة الشابة والفتية التي حققت خلال عقود قليلة إنجازات نوعية».