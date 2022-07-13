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الاقتصادي
محمد السويدي: كلمة رئيس الدولة حددت ركائز أساسية تدعم مكانة الإمارات
محمد السويدي
14 يوليو 2022 02:54

أكد صندوق أبوظبي للتنمية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حددت ركائز أساسية تدعم مكانة دولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية. 
وقال محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق في تصريحات له :« بدورنا في صندوق أبوظبي للتنمية سنضاعف العمل وفق أهدافنا الطموحة لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني ومنحه دوراً أكبر ضمن أنشطتنا الرئيسة، وسنعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية والوصول بها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني». 
وأضاف : «سنمضي بخطى واثقة لمواصلة السير على النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة بما يسهم في الحفاظ على صدارة دولة الإمارات نموذجا متفردا يحتذى به في التنمية المستدامة».

محمد السويدي
صندوق أبوظبي للتنمية
الإمارات
محمد بن زايد
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