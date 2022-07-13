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حميد الظاهري: كلمة رئيس الدولة رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل
حميد الظاهري
14 يوليو 2022 02:54

قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «رسمت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» رؤية استراتيجية واضحة للمستقبل، وخطة عمل وطنية شاملة للمضي قدماً بخطى ثابتة في مسيرة دولتنا التنموية، وبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام».
وأضاف الظاهري: «إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر بمثابة تأكيد على نهج الآباء المؤسسين، بالتركيز على العنصر البشري والكفاءات من أبناء دولة الإمارات، والاستفادة من خبرات المقيمين على أرضها الطيبة باعتبارهم مخزون طاقة يمدنا بقدرات واعدة نحو تحقيق أهداف دولتنا الطموحة، نحو المزيد من التميز والريادة في الجوانب كافة لكي تكون دولتنا الأفضل خلال الخمسين عاماً القادمة». وأضاف الظاهري: «نؤكد في مجموعة أدنيك التزامنا بالمضي في تحقيق رؤيتنا المستمدة من توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعزيز مساهمتنا في دعم مسيرة بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر في اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، ورفد الكفاءات الوطنية بخبرات عالمية تعزز من قدراتها على تحقيق طموحات قيادتنا وأهداف شعبنا في السنوات القادمة».

حميد الظاهري
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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