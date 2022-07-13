سيف المدفع: كلمة رئيس الدولة صفحة مشرقة لمسيرة الدولة التنموية

أكد سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن دولة الإمارات على موعد مع نهضة تنموية جديدة عنوانها التقدم والريادة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيراً إلى أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة تمثل خريطة عمل مستقبلية رائدة على مستوى العالم، وصفحة جديدة مشرقة في تاريخ دولتنا تواصل فيها مسيرة التنمية والتطوير وصناعة مستقبلها المزدهر، مستكملة قصة نجاحها التي بدأ أول فصولها الآباء المؤسسون، الذين أرسوا القواعد المتينة لدولة أبهرت العالم بما حقّقته من نهضة حضارية شاملة. وقال المدفع: إن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة تجسد الإرادة العظيمة والعزيمة القوية لسموه وما يملكه من فكر استراتيجي ورؤية مستقبلية ترسم طريقاً واضحاً لمستقبل دولتنا الواعد بالخير والإنماء والتطور المستمر، مشيراً إلى أن توجيهات سموه تشكل مصدر إلهام وتحفيز لنا جميعاً لمواصلة العمل والعطاء مجسدين رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وصناعته من خلال العمل الدؤوب، وبذل الجهد والتخطيط الاستباقي لتحقيق التقدم في كافة القطاعات وتعزيز مسيرة الإنجازات وصولاً إلى مئوية الريادة والتفوق العالمي.