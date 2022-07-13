إسماعيل الحمادي: كلمة رئيس الدولة دفعة قوية لكل القطاعات الاقتصادية

قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ستعطي دفعة قوية لكل القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم الركائز الاقتصادية المهمة التي نجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومن القطاعات الخاصة التي جذبت مختلف الجنسيات للعمل بها لتوسعها وتعدد مجالات العمل والأنشطة بها.

ولفت الحمادي إلى أن التوجه للتركيز على مجال العلوم والتكنولوجيا وتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال له آثار إيجابية كثيرة على مختلف القطاعات الأخرى ويعتبر بمثابة نقلة جديدة للاقتصاد الإماراتي في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم مما يضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي تسعى لانتهاج أسلوب اقتصادي متطور يعزز من مكانتها العالمية.