وجهات عربية وأوروبية تتصدر خيارات السفر من الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تتصدر وجهات عربية وشرق أوروبية الطلب السياحي من الإمارات خلال الإجازة الصيفية الحالية، لتكون مصر والأردن وتركيا وأذربيجان والبوسنة وجورجيا في أعلى قائمة الخيارات المفضلة للمسافرين، بحسب مدراء شركات سفر وسياحة.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «يأتي ذلك بعد ارتفاع الطلب بشكل كبير على السفر في الصيف والذي يعادل في الوقت الراهن مستويات الطلب في العام 2019»، مؤكدين أن الوجهات القريبة من الدول العربية ومن بلدان شرق أوروبا تستحوذ حالياً على الطلب الأكبر من سكان الإمارات، لا سيما تلك الوجهات التي لا يوجد فيها قيود للسفر بسبب جائحة «كورونا»، فضلاً عن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في وجهات أوروبا الغربية.

قال صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا للعطلات»، «يوجد طلب كبير للسفر إلى مصر والأردن من المقيمين والسياح من الدول العربية، إضافة إلى طلب سياحي كبير وملحوظ على تركيا في المرتبة الأولى يليها أذربيجان ثم جورجيا والبوسنة».

وأضاف «تغيرت خارطة الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الصيف الجاري حيث أن الطلب ارتفع على تلك الدول مقارنة بالدول الأوروبية الغربية نظرا لارتفاع الأسعار بشكل كبير في أوروبا والتضخم خصوصا ارتفاع أسعار الفنادق والتذاكر إضافة إلى ارتفاع حرارة الطقس فيها أيضا».

وأكد محمد حلبي المدير التنفيذي لوكالة «عمير للسفريات»، ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ للسفر خلال الصيف الجاري، لا سيما بعد جائحة كورونا وتعطش الناس للسفر.

الوجهات القريبة والقصيرة

وأشار إلى أن الطلب يتركز على الوجهات القريبة وقصيرة المسافة مثل مصر والأردن ودول البلقان وتركيا وبعض من الدول الأوروبية وأوروبا الشرقية.

وبين حلبي «أن الطلب يكاد أن يكون مماثلا للطلب على السفر عام 2019».

وأشار إلى أن خيارات المسافرين للوجهات اختلفت وتغيرت الصيف الجاري حيث اعتمدت على توفر الخدمات والأسعار وإزالة القيود وقرب الوجهات والطقس وغيرها من العوامل».

وفي نفس السياق، قال علاء العلي مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة، «بالنسبة للدول العربية الطلب ارتفع بشكل كبير على الأردن ومصر من دول الخليج بشكل خاص».

ولفت إلى ارتفاع الطلب على الدول العربية، لا سيما مصر والأردن، إضافة إلى تركيا بنسبة تتراوح بين 20 و30%، بينما ارتفعت إلى جورجيا بنسبة بين 15 و20%».

وقال سعود الدرمكي سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر إن أكثر الدول العربية التي تصدرت الوجهات الأكثر طلبا بالصيف من الإمارات هي مصر والأردن والمغرب في وقت تصدرت تركيا والبوسنة الطلب في أوروبا إضافة إلى طلب إلى سويسرا، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير في الدول الأوروبية.

وأضاف: «تسجل فترة الصيف الحالية طلبا مماثلا لمستويات حجم الطلب على السفر في صيف 2019 ويكاد أن يتجاوز الطلب على السفر هذا الصيف مقارنة مع صيف العام 2019».