الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«غرف الإمارات» تستعرض خطة عملها للنصف الثاني
أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة (من المصدر)
14 يوليو 2022 02:54

دبي (الاتحاد)

استعرضت اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة خلال الاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة ومديري الغرف الأعضاء لعام 2022، خطة عملها التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن الدور الذي تضطلع به لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الجذب الاستثماري باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص بالدولة. 
وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة: إن غرف الإمارات عملت خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تزامنت مع فعاليات إكسبو 2020 دبي على العديد من المبادرات التي واكبت توجهات الدولة نحو تحقيق غايات الرؤية المستقبلية/مئوية الإمارات 2071/ بشكل عام وفي محور الاقتصاد والتنمية بشكل خاص، والذي وضع ضمن أولوياته وهو تحقيق اقتصاد معرفي متنوع، من خلال تطبيق عدة آليات تقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيره القطاع الخاص.  وبيّن أن غرف الإمارات تسعى دائماً لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، من خلال جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال بالدولة ونظرائهم بالدول الأخرى وإتاحة البيانات والتواصل المباشر مع المستثمرين.

اتحاد غرف التجارة والصناعة
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
دنيا
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
اليوم 11:06
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©