«غرف الإمارات» تستعرض خطة عملها للنصف الثاني

دبي (الاتحاد)

استعرضت اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة خلال الاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة ومديري الغرف الأعضاء لعام 2022، خطة عملها التي تعتزم تنظيمها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن الدور الذي تضطلع به لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الجذب الاستثماري باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص بالدولة.

وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة: إن غرف الإمارات عملت خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تزامنت مع فعاليات إكسبو 2020 دبي على العديد من المبادرات التي واكبت توجهات الدولة نحو تحقيق غايات الرؤية المستقبلية/مئوية الإمارات 2071/ بشكل عام وفي محور الاقتصاد والتنمية بشكل خاص، والذي وضع ضمن أولوياته وهو تحقيق اقتصاد معرفي متنوع، من خلال تطبيق عدة آليات تقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يسيره القطاع الخاص. وبيّن أن غرف الإمارات تسعى دائماً لتحسين بيئة الأعمال في الدولة، من خلال جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين أصحاب الأعمال بالدولة ونظرائهم بالدول الأخرى وإتاحة البيانات والتواصل المباشر مع المستثمرين.