بورصة «كراكن» تبدأ تقديم خدمات تداول بالدرهم قريباً

أبوظبي (وام)

قال بنجامين أمبين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بورصة «كراكن» العالمية، إن البورصة ستقدم خدماتها للمستثمرين بدولة الإمارات مع إمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية مباشرة بعملة الدرهم الإماراتي قريباً، إلى جانب 8 عملات ورقية أخرى تشمل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي.

وأضاف أمبين: «بالتزامن مع انضمام بورصة كراكن رسمياً إلى سوق أبوظبي العالمي مؤخراً، أن تقديم هذه الخدمات يأتي بعد الانضمام بشكل رسمي لسوق أبوظبي العالمي، بما يمكن المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى من المشاركة والاستثمار في سوق الأصول الافتراضية بشكل أكثر أماناً وكفاءة وبتكلفة منخفضة من خلال التعامل المباشر بالدرهم الإماراتي».

وأطلقت بورصة «كراكن» رسمياً في سوق أبوظبي العالمي الشهر الماضي، بعدما استوفت جميع شروط الموافقة من «سلطة تنظيم الخدمات المالية» في سوق أبوظبي للسماح لها بإطلاق وتشغيل منصتها متعددة الأطراف للتداول وخدمات «الحافظ الأمين» للأصول المودعة بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

وذكر أمبين أن «كراكن» هي أول بورصة عالمية لتداول الأصول الافتراضية تحصل على تصريح مالي كامل من سوق أبوظبي العالمي، لتوفر وصولاً سهلاً إلى الأصول الافتراضية من خلال التمويل المنظم والتداول وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي، بما يمنح المستثمرين في دولة الإمارات والمنطقة مزيداً من الخيارات والمرونة، للقيام بعمليات التمويل وتداول الاستثمارات بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية.