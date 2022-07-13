اتفاقية تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» وجامعة إيطالية

دبي (الاتحاد)



وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، اتفاقية تعاون مع جامعة لويس جويدو كارلي الإيطالية، لدعم وتعزيز تبادل المعرفة والخبرة في مجال إدارة مخاطر- الائتمان وتمويل التجارة.

جاء هذا التعاون في أعقاب التحديثات التي قامت بها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، على قانون الإقامة، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة لجذب أفضل المواهب والطلاب والخريجين المتميزين.

في إطار هذا الاتفاقية، ستقوم «الاتحاد» بتسهيل تبادل الخبرات والمعارف في مجال تأمين الائتمان التجاري والمخاطر المالية مع جامعة لويس جويدو كارلي، وذلك من خلال برامج دولية مبتكرة تزود خريجي الجامعة بالمعرفة الأساسية للانطلاق إلى عالم التجارة الدولية والاستثمار في الشرق الأوسط، كما ستقوم الشركة بتوفير برامج تدريبية لتعزيز المعارف والخبرات اللازمة للطلاب المتدربين؛ وذلك بهدف بناء جيل من رواد الأعمال.

وستقوم الجامعة عبر مجموعة من البرامج التدريبية رفيعة المستوى المقدمة من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز المهارات الإدارية للكوادر الوطنية، واستقطاب المواهب من جامعة جلويس جويدو كارلي، التي احتلت مؤخراً مكاناً بين أفضل 100 جامعة مصنفة من قبل جامعة «كيو إس» العالمية المرموقة في 2022 في مجال العلوم الاجتماعية والإدارة.

قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إنه تماشياً مع مبادرات الإمارات الرائدة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة واستراتيجية لاستقطاب المواهب، يأتي الالتزام بدعم وتأهيل جيل من الشباب في جميع أنحاء العالم بالمعرفة والمهارات المطلوبة والأساليب المبتكرة في مجال إدارة مخاطر الائتمان وتمويل التجارة، معتبراً الاتفاقية منصة رائعة لمشاركة الخبرات مع بعض العقول الشابة اللامعة في واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال، ليس فقط في أوروبا، ولكن في العالم أيضاً.

ومن جانبه، قال البروفيسور أندريا برينسيبي، رئيس جامعة لويس جويدو كارلي، إن التعاون الفعال مع جهات الأعمال الرائدة عالمياً لتزويد طلابنا بالمهارات والخبرات المتقدمة للتميز في سوق عالية التنافس، منوهاً بأن الاتفاقية مع «الاتحاد لائتمان الصادرات» لتعزيز المشاركة المجتمعية.

وتعكس الاتفاقية رؤية الاتحاد لائتمان الصادرات لإنشاء أكاديمية من أجل تحسين الكفاءات الأساسية لرواد الأعمال والمعرفة المهنية في مجال التصدير، ستوفر لهم التدريب اللازم من خلال الشراكة مع مقدمي التعليم والتدريب المشهود لهم محلياً وعالمياً، كما ترتكز هذه المبادرة على ضرورة صقل مهارات الشباب، حيث دخلت الاتحاد لائتمان الصادرات من خلالها في شراكات مع الجامعات المحلية لتأهيل الطلاب ليكونوا جزءاً من فريق «الاتحاد لائتمان الصادرات» المتنامي.

وبدأت المرحلة الأولى من أكاديمية الاتحاد لائتمان الصادرات منذ أربع سنوات بالتعاون مع الهيئات التعليمية الحكومية المحلية في الإمارات العربية المتحدة، مثل جامعة زايد وكليات التقنية العليا وجامعة الشارقة وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وقد أتاحت الأكاديمية الفرصة لطلاب الدراسات العليا للتعلم أهداف «الاتحاد لائتمان الصادرات» وحلولها المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال برامج التدريب الخاصة التي قدمتها.

وتم إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة هذا العام من خلال توسيع نطاقها إلى المستوى الدولي، لتشمل الجامعات وكليات إدارة الأعمال الرائدة عالمياً كمزودي خدمات تعليمية وتدريبية. تقدم أكاديمية «الاتحاد لائتمان الصادرات» برامج تلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنهم يشكلون المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي.

ستزود الأكاديمية طلاب ماجستير إدارة الأعمال بتغطية كبيرة لسوق الإمارات العربية المتحدة من خلال برامج التدريب الداخلي المقدمة من «الاتحاد لائتمان الصادرات». في الوقت نفسه، سيتمكن موظفو «الاتحاد لائتمان الصادرات» من الخضوع لدورات تدريبية في مجال الأعمال أو العمل في مشاريع مع وكالات ائتمان التصدير في البلدان التي سيتلقون التدريب من جامعاتها.