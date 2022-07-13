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لوفتهانزا تلغي 2000 رحلة بحلول نهاية أغسطس
لوفتهانزا تلغي 2000 رحلة بحلول نهاية أغسطس
13 يوليو 2022 17:53

فرانكفورت (د ب أ)
 تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلغاء المزيد من الرحلات بسبب المشاكل في خدمات المناولة.
وقال متحدث باسم الشركة اليوم إن الإلغاءات ستسري على نحو 2000 رحلة في محوري فرانكفورت وميونخ بحلول نهاية أغسطس المقبل.
وأضاف المتحدث أن الشركة لاحظت في الأسبوع الماضي أن الإلغاءات المستهدفة يمكنها أن تحقق الاستقرار في جدول الرحلات المتبقية مشيرا إلى أن هذا الأمر تم تحليله وتنفيذه للأسابيع المقبلة.
يذكر أن هذه هي ثالث موجة لإلغاء الرحلات لدى لوفتهانزا في هذا الصيف حيث بدأت الموجة الأولى بإلغاء أكثر من 3000 رحلة لشهري يوليو وأغسطس المقبلين، وجاءت الموجة الثانية بإلغاء 770 رحلة أخرى للأسبوع من الجمعة الماضية حتى غد الخميس، ثم الموجة الثالثة بإلغاء 2000 رحلة لمدة ستة أسابيع.
وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف حدة الازدحام في الصباح والمساء مشيرا إلى أن خدمات المناولة الأرضية تتحمل أعباء زائدة في هذه الفترات في محوري فرانكفورت وميونخ بدرجة تضطر معها الطائرات إلى الانتظار حيث تظل الأمتعة متروكة.
وأضاف المتحدث أن الموجة الأخيرة تتضمن بالدرجة الأولى إلغاء رحلات قصيرة إلى وجهات داخل ألمانيا أو الخارج القريب وقال إن هناك بدائل جيدة لهذه الرحلات.

لوفتهانزا
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