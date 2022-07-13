31 % نمواً في أعضاء غرفة الشارقة خلال يونيو

الشارقة (الاتحاد)

كشف تقرير حركة العضويات والمعاملات الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن شهر يونيو الماضي، نمواً كبيراً في العمليات التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ مجموع الأعضاء الجدد والمجددين 6162 عضوا بزيادة 13%، منها 5448 تجديد عضوية بزيادة 11%، كما حققت الفروع نمواً ملحوظا ففي خورفكان بلغت نسبة الزيادة 29% وفي كلباء 32%، وفي الذيد 23%، وشهد مكتب مدينة دبا الحصن نمواً بلغ 22%، مما يرفع العدد الإجمالي للأعضاء والمنتسبين للغرفة إلى 67 ألف و374 عضو.

وواصلت الغرفة، نجاحاتها في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها في دعم قطاع الأعمال، وتنمية وتنويع إيرادات الإمارة، وجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة ذات القيمة المضافة، محققة نمواً كبيراً في عدد العضويات الجديدة خلال شهر يونيو، تعد الأعلى منذ سنوات بنسبة زيادة وصلت إلى 31%.

وبلغ عدد الأعضاء الجدد المنضوين تحت مظلة الغرفة 714 عضوية مقارنة بـ543 خلال نفس الفترة من العام 2021، فيما وصل عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال شهر يونيو إلى 6672 بنسبة زيادة بلغت 5% هي الأعلى خلال أربع سنوات، مؤكدة دورها في تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار الأعمال وتنويع الاستثمار في الشارقة.وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن غرفة الشارقة ستواصل نهجها وتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية، من خلال تطوير منظومة عملها المبتكرة، وخدماتها النوعية، فضلا عن دعمها وتمثيلها لمجتمع الأعمال وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية بهدف الارتقاء بتجربة الأعضاء وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يروج للشارقة كمركز اقتصادي عالمي، ويرسخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في كافة القطاعات الصناعية والتجارية.

من جهته لفت عبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى أن الغرفة تحرص على تنويع برامجها الداعمة لقطاعات الأعمال، من خلال إطلاق المبادرات النوعية مثل "عروض الشارقة" التي تضم تحت مظلتها باقة متنوعة من المهرجانات التسويقية والترويجية التي تحفز قطاعات التجارة والتجزئة والسياحة وتروج لامتيازات الإمارة.