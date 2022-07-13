«ديوا» تستكمل التكامل الرقمي لـ 70 مشروعاً

دبي (الاتحاد)

استكملت هيئة كهرباء ومياه دبي التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروعاً مع جهات حكومية وخاصة من أبرزها هيئة دبي الرقمية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وهيئة الصحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي (اقتصادية دبي)، و21 بنكاً.

ومن خلال هذه الخطوة، تم تسهيل توفير مجموعة كبيرة من الخدمات منها خدمة سداد الفواتير، وتحديث المعلومات، وخدمة تشغيل الكهرباء والمياه، وتعديل رسوم السكن، واسترداد المبالغ المستحقة، وتحديث الرخصة التجارية وغيرها.وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أنه من خلال التكامل الرقمي والقنوات الرقمية التي توفرها الهيئة، تم إجراء ما يزيد عن 75 مليون معاملة ذكية، مما أسهم في خفض 256,496 طناً من الانبعاثات الكربونية أي ما يعادل زراعة 291,379 شجرة في مساحة تساوي قرابة 549.51 ملعب كرة قدم حتى منتصف يونيو 2022. وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.99% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022. وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مما يضمن راحة بال المتعاملين ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة وأمان، إضافة إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف معالي الطاير: "تلتزم الهيئة بالمحافظة على مكانتها العالمية بوصفها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم. ونحرص على إثراء تجربة المتعاملين من خلال خدمات رقمية توفر وقتهم وجهدهم بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية وأدوات الذكاء الاصطناعي انسجاماً مع مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين. وفي إطار رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، نعمل من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية وخلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي، لتكون أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية."