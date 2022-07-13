الأسهم الأوروبية تتراجع قبل بيانات التضخم الأمريكي

فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكي المتوقع أن يبلغ أعلى مستوياته في 40 عاما مما يدعم رفعا كبيرا لسعر الفائدة وربما يدفع اليورو للتعادل مع الدولار.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعدما أغلق مرتفعا في جلسة تعاملات مضطربة الثلاثاء. وسجلت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والتعدين أكبر انخفاضات.

وتراجع سعر اليورو في الفترة الأخيرة وسط تخوف المستثمرين من أن يتسبب تشديد السياسة النقدية في ركود اقتصادي.

وتتوقع الأسواق أن تدفع بيانات التضخم الأمريكي عن شهر يونيو المنتظر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش إلى موجة ارتفاع جديدة في سعر الدولار ليصل إلى التعادل مع العملة الأوروبية الموحدة.

وهبطت أسهم البنوك وشركات الكهرباء الإسبانية بدرجة أكبر بعد أن أعلنت الحكومة أنها ستفرض ضريبة مؤقتة على الشركات لتجمع نحو سبعة مليارات يورو في عامي 2023 و2024 لمساعدة المواطنين على التكيف مع التضخم.

ووسط خلاف على الطاقة مع روسيا، حذرت هيئة الرقابة المالية الألمانية من أن القطاع يواجه مستقبلا غامضا في حين تعاني البنوك بالفعل من التخلف عن سداد القروض.

ونزل المؤشر داكس الألماني 1.2 بالمئة ليقود مؤشرات أوروبا للانخفاض.