اليورو يحوم فوق التعادل مع الدولار

لندن (رويترز)

حوَّم اليورو فوق مستوى التعادل مع الدولار الأمريكي اليوم بينما ركز المتعاملون على البيانات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم والتي من المتوقع أن تظهر تضخما عند أعلى مستوى في 40 عاما.

وشهدت الأسهم الأوروبية تراجعا وساد الهدوء أسواق العملات في التعاملات الأوروبية المبكرة، مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.1 بالمئة إلى 108.33.

وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.00375 بحلول الساعة 0804 بتوقيت جرينتش.

ويوم الثلاثاء، انخفض إلى 1.00005 دولار على منصة (خدمات الوساطة الإلكترونية) واسعة الاستخدام.

ويركز مراقبو السوق أنظارهم على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. ويتوقع الاقتصاديون تسارع التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.

وقال محللون إن من شأن تضخم أعلى من المتوقع أن يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ويدفع الدولار للصعود، مما قد يتسبب في كسر التعادل بين اليورو والدولار.

وانخفض اليورو 12 بالمئة تقريبا هذا العام وهبط إلى أدنى مستوى في 20 عاما أمس الثلاثاء، إذ تسببت الحرب في أوكرانيا في أزمة طاقة أضرت بتوقعات النمو في القارة.

ومقابل الجنيه الإسترليني، تراجع اليورو نحو 0.1 بالمئة.

أما الجنيه الإسترليني فقد ارتفع 0.2 بالمئة إلى1.19055 دولار.

وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 127.075، بعد أن عصفت به في الأشهر الأخيرة سياسة نقدية متساهلة لبنك اليابان المركزي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.67700 دولار.

وصعد نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.6134 دولار، بعد أن تلقى القليل من الدعم من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.