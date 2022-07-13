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مطار هيثرو يطالب بالتوقف عن بيع تذاكر السفر
ركاب يقفون في طابور داخل صالة المغادرة بمبنى الركاب 2 في مطار هيثرو بلندن
13 يوليو 2022 10:08

قرر مطار هيثرو البريطاني الحد من عدد الركاب المسافرين منه إلى مئة ألف شخص يوميًا، أي أقلّ بأربعة آلاف راكب عن العدد اليومي المتوقّع، غداة إلغاء عشرات الرحلات.
 
ويكافح مطار هيثرو، مثل مطارات بريطانية وأوروبية أخرى غارقة في حالة فوضى منذ أشهر بسبب إلغاء رحلات وإرجاء أخرى وطوابير انتظار طويلة ومشاكل في تسليم الأمتعة، لاستيعاب استئناف الطلب، وذلك بسبب نقص الموظفين بشكل أساسي.

وقال المدير العام لمطار هيثرو جون هولند-كاي في بيان "تمّ بيع معدّل 1500 بطاقة تقريبًا من أصل الأربعة آلاف (الملغية) يوميًا، لذلك نطلب من شركاتنا الحليفة وقف بيع تذاكر السفر لفصل الصيف لتخفيف التأثير على الركّاب".   

ولفت إلى أن بعض الأقسام المهمة في المطار تعاني من نقص كبير في الموظفين "خصوصًا الموظفين على الأرض الذين توظّفهم شركات الطيران" لإدارة تسجيل الأمتعة والتعامل معها.

وكان مطار هيثرو قد ألغى الاثنين 61 رحلة، بعدما طلب من بعض شركات الطيران في نهاية يونيو التخفيف من الرحلات المجدولة.

وألغت مؤخرًا شركات طيران مثل الخطوط الجوية البريطانية، و"وزّ اير"، و"ايزي جيت" آلاف الرحلات الجوية هذا الصيف لتجهيز جداول رحلاتها مع عدد موظفين منخفض.

المصدر: وكالات
لندن
مطار هيثرو
الرحلات الجوية
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