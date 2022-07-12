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توقعات بتراجع «بتكوين»
توقعات بتراجع «بتكوين»
13 يوليو 2022 01:39

نيويورك (د ب أ)

بحسب نتائج أحدث مسح «إم.إل.آي.في بلس»، فإن حوالي 60% من بين 950 مستثمراً يرجحون تراجع قيمة العملة الرقمية الأكبر والأشهر بتكوين إلى 10 آلاف دولار، وهو ما يعادل نحو نصف قيمتها الحالية، بدلاً من الارتفاع إلى 30 ألف دولار للوحدة الواحدة.  
وبحسب بيانات منصة كوين جيكو المتخصصة في العملات الرقمية، فإن سوق هذه العملات فقد منذ أواخر العام الماضي حوالي تريليوني دولار من قيمتها.
وأشارت نتائج المسح إلى أن المستثمرين الأفراد أكثر قلقاً من الأصول الرقمية مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين.
في الوقت نفسه، فإن البتكوين فقدت أكثر من ثلثي قيمتها منذ وصولها إلى أعلى مستوى لها في نوفمبر الماضي وكان حوالي 69 ألف دولار للوحدة الواحدة.

بتكوين
العملات الرقمية
البتكوين
عملة البتكوين
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