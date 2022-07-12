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«الأوراق المالية» تقر ضوابط مزاولة شركات الوساطة
«الأوراق المالية» تقر ضوابط مزاولة شركات الوساطة
13 يوليو 2022 01:39

أبوظبي (وام)

أقرت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط مزاولة شركات الوساطة لدى بورصة دبي للذهب والسلع لمهام عضو المشتقات لدى سوق دبي المالي، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من أمس. 
ونص القرار على أنه يجوز لشركات الوساطة في بورصة دبي للذهب والسلع بممارسة مهام عضو المشتقات لدى سوق دبي المالي من دون الإخلال بأي شروط أو التزامات متعلقة بترخيص تلك الشركات. 
وتلتزم شركة الوساطة المرخصة في بورصة دبي للذهب والسلع والتي ترغب في ممارسة مهام عضو المشتقات في سوق دبي المالي، بتقديم طلب للسوق وفقاً للضوابط والشروط والالتزامات الصادرة عن السوق والمعتمدة من الهيئة. ويتعين على الشركة بعد حصولها على موافقة سوق دبي المالي الالتزام المستمر باستيفاء شروط «الوسطاء المرخصين» الواردة في كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الصادر عن «الهيئة».

هيئة الأوراق المالية والسلع
الإمارات
بورصة دبي للذهب والسلع
شركات الوساطة
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