«اقتصادية أبوظبي» تُبرم شراكة مع مركز الكفاءة الإيطالي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مذكرة تفاهم مع مركز الكفاءة للثورة الصناعية الرابعة «MADE»، الذي يعد جزءاً من المنظومة الإيطالية للثورة الصناعية الرابعة التي تضم مراكز الكفاءة وحاضنات الابتكار التكنولوجية، بهدف دعم النمو المستدام وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وشهد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مراسم إبرام مذكرة التفاهم خلال تدشين استراتيجية أبوظبي الصناعية في «كيزاد»KIZAD، والتي وقعها سامح القبيسي، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالدائرة، وأوغستو دي كاسترو، المدير العام للمركز الإيطالي للثورة الصناعية الرابعة «MADE»، بحضور عدد من المسؤولين.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون «اقتصادية أبوظبي» والمركز الإيطالي لتعزيز الوعي بفرص النمو المتعلقة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأفضل الممارسات، ودعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم القدرات التقنية للقوى العاملة في القطاع الصناعي لتكون مؤهلة للتحول عبر برنامج تطوير مهارات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تعتبر هذه الشراكة جزءاً من مبادراتنا لتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع أفضل الشركاء في مجالات عدة لنضمن أن المنظومة الاقتصادية في أبوظبي تدعم المؤسسات الصناعية، من أجل التحول إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف: «نعتقد أن الاستثمار في رأس المال البشري عامل أساسي لنجاح مبادراتنا، وهو الأمر الذي يجعلنا نُركز على تطوير القدرات التقنية للقــــوى العاملـــة في القطاع الصناعي من أجـــل تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة ليكونـــوا مؤهلين للتحول إلى الثورة الصناعـية الرابعة.

بالإضافة لذلك، تستهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية توفير 13.600 وظيفة نوعية جديدة تتميز بكفاءة مرتفعة».

من جانبه، قال أوغستو دي كاسترو، المدير العام للمركز الإيطالي للثورة الصناعية الرابعة «MADE»: «نفخر بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب تنمية الصناعة، التابع للدائرة، ضمن خريطة الطريق الشاملة للثورة الصناعية الرابعة والتطور الرقمي».

وأضاف: «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في وقت مناسب، حيث تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كمركز صناعي رائد ضمن منظومة أعمال فريدة من نوعها. ونعمل في المركز الإيطالي للثورة الصناعية الرابعة «MADE» بصورة حثيثة مع شركائنا العالميين والحكومات لضمان استمرار برامجهم ومبادراتهم في تحقيق الإنجازات مع قيامهم بتسريع عملية تطبيق حلول الثورة الصناعية الرابعة».