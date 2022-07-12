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الرئيس البرازيلي: زيادة الطلب على شركات البرازيل بدعم العلاقات مع الإمارات
الرئيس البرازيلي: زيادة الطلب على شركات البرازيل بدعم العلاقات مع الإمارات
12 يوليو 2022 16:02

برازيليا (وام)

أكد الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو أن تعزيز علاقات بلاده مع دولة الإمارات العربية المتحدة ساهم بشكل إيجابي في زيادة الطلب على الشركات البرازيلية الناشئة. 

جاء ذلك في سلسة من التغريدات على صفحته الرسمية على موقع تويتر، والتي أكد فيها أن برنامجاً إماراتياً يهتم بالبحث عن الشركات يبحث عن الشركات الناشئة ذات المشاريع المتعلقة بقطاعات مثل الطاقة والمياه والتصميم والهندسة المعمارية والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد المستدام. 

وأشار رئيس البرازيل إلى أن عملية تقديم الطلبات لـ "برنامج مسرع الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة" سيستمر حتى 16 أغسطس القادم. 

ولفت إلى أنه تم اختيار عشرين شركة برازيلية ناشئة من بين المرشحين الذين قاموا بالتسجيل مجانًا، وستتنافس على جائزة تُمنح لأفضل المشاريع. 

وأضاف بولسونارو أن الاهتمام بالشركات القائمة على التكنولوجيا يعتبر وسيلة لتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكد أن الاهتمام بالمشاريع الناشئة هو أيضًا وسيلة لجلب الدعم التكنولوجي لدول كبيرة في الشرق الأوسط، تفتقر إلى هذه الموارد. 

وصرح بولسونارو أن الشركات البرازيلية تنمو أعدادها بشكل متزايد في الأسواق العالمية وأرجع ذلك إلى الدعم والتحفيز المقدم لهذا القطاع الذي ينمو بطريقة إيجابية للغاية داخل البرازيل من خلال الإطار القانوني الجديد للشركات الناشئة الذي قدمته الحكومة الفيدرالية. 

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