«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مع «حياة بايوتك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مبدئية مع شركة «حياة بايوتك» وهي المشروع المشترك بين «سينوفارم سي إن بي جي» وشركة «جي 42» بهدف دعم جهود التوزيع والعمليات اللوجستية العالمية للشركة من خلال شبكة الخدمات اللوجستية المتطورة الخاصة بالصناعات الدوائية والتي تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي.

تشمل المرافق التي سيتم توظيفها في هذه الشراكة، مرافق التخزين المبرد وفائق البرودة في كيزاد، كما ستعمل مجموعة موانئ أبوظبي من خلال هذه الشراكة على دعم جهود شركة «حياة بايوتك» وتسهيل عملياتها الرامية إلى تأسيس مرافق تصنيع حول العالم وتوفير حلول لوجستية تسهم في خدمة الأسواق العالمية.

وتنص الاتفاقية في مرحلتها الأولى على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتولي العمليات الخاصة بشحن المستلزمات الأساسية للبناء بما في ذلك الحاويات والمعدات والآلات والمواد الخام لتوفير الدعم الاستراتيجي لشركة «حياة بايوتك» لبناء منشآت لإنتاج الأدوية الحيوية في عدة مناطق حول العالم. وبعد استكمال عمليات البناء، ستعمل هذه المنشآت الصناعية على إنتاج مجموعة من المنتجات الدوائية الحيوية ومن بينها لقاح «حياة فاكس» أول لقاح محلي الصنع ضد (كوفيد-19) على مستوى الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

وفي إطار هذا التعاون سيتم توزيع اللقاحات من خلال «ائتلاف الأمل» الذي تقوده أبوظبي ويدير أحد أكبر سلاسل التوريد الخاصة بإيصال الإمدادات الدوائية إلى جميع الأسواق العالمية وأكثرها تكاملاً.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، رئيس اللجنة التنفيذية لـ «ائتلاف الأمل»: «تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بخطى حثيثة نحو توفير إمكانية الوصول إلى المستلزمات والمنتجات الدوائية لكل دول العالم. وبفضل هذه الشراكة التي أبرمناها مع»حياة بايوتك«فإننا نعزز الدور الرائد الذي تؤديه مجموعة موانئ أبوظبي وجميع الشركاء في»ائتلاف الأمل«في دعم الجهود العالمية المؤثرة التي يقدمها قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث كانت المجموعة من العناصر الأساسية التي أسهمت في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بضمان استمرارية إمدادات الغذاء والدواء في الإمارة خلال الجائحة، كما تأتي هذه الشراكة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في قطاع علوم الحياة في المنطقة والعالم».

وبدوره قال روبرت ساتون، الرئيس التنفيذي، القطاع اللوجستي – مجموعة موانئ أبوظبي: «يسرنا أن نوظف حلولنا اللوجستية المتكاملة التي تغطي مختلف الجوانب بدءاً من النقل والتخزين، مروراً بالرصد، وانتهاءً بإيصال الإمدادات الدوائية إلى أي مكان في العالم. ونظراً للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة أبوظبي بصفتها بوابة عالمية، فإننا نعمل معاً للمساعدة في تحقيق الرؤية الرامية إلى جعل الإمارة في مصاف المراكز العالمية اللوجستية في قطاع علوم الحياة».

من جانبه قال ناصر اليماحي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «حياة بايوتك»: «يواجه العالم تحديات أساسية تؤثر على رفاهيتنا وصحتنا وجودة حياتنا. لذلك، جعلنا من مسؤوليتنا تقديم قدرات التكنولوجيا الحيوية المبتكرة والمتطورة في جميع أنحاء العالم لمواجهة هذه التحديات. وبفضل الشراكة الواعدة مع مجموعة موانئ أبوظبي، نتطلع إلى زيادة توسيع شبكة التوزيع الخاصة بنا لتقديم المنتجات الدوائية الحيوية اللازمة لتحسين الخدمات الصحية في الدولة وفي جميع أنحاء العالم».