«طيران الإمارات» تبرم شراكة بالرمز مع «طيران كندا»

دبي (الاتحاد)

تعتزم «طيران الإمارات» إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع «طيران كندا»، ما سيتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر شبكة الوجهات التابعة لكل من الناقلتين.

وستقوم «طيران الإمارات» و«طيران كندا» بموجب هذه الاتفاقية بإطلاق شراكة لتبادل الرموز فيما بينهما في وقتٍ لاحق من العام الحالي.

وستتيح هذه الشراكة لمسافري «طيران كندا» التمتع بخيارات متميزة للسفر إلى دولة الإمارات والعديد من الوجهات الأخرى عبر دبي، كما سيحظى مسافرو «طيران الإمارات» بتجربة سفر متميزة عند السفر إلى تورنتو والعديد من الوجهات الرئيسية ضمن شبكة الوجهات التابعة لـ«طيران كندا».

كما ستتيح هذه الشراكة للمسافرين إمكانية حجز رحلات مُتصلة إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتي الناقلتين بسهولة، وذلك باستخدام تذكرة سفر واحدة، ومن خلال مواصلة الرحلات بسلاسة عبر مركز العمليات العالمية التابع لكل من الناقلتين، إلى جانب الاستفادة من نقل الأمتعة إلى الوجهات النهائية للمسافرين بكفاءة وسلاسة عاليتين.

وقال السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»: «إنها شراكة هامة ستُمكن مسافرينا من الوصول إلى المزيد من الوجهات في كندا والأميركيتين، عبر محطتنا في تورنتو ومحطاتنا الأخرى في الولايات المتحدة الأميركية. كما تفتح هذه الشراكة أيضاً مجموعة واسعة من الخطوط الجديدة للمسافرين عبر الشبكتين واسعتي النطاق للناقلتين في الأميركيتين، الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا.

وقال ميشيل روسو، رئيس «طيران كندا» ورئيسها التنفيذي: «بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق انتشارنا العالمي، والاستفادة من الفرص المُتنامية المُتاحة في أسواق السفر، وخاصة رحلات السفر لزيارة الأصدقاء والأقارب التي تخدم المجتمعات الكبيرة متعددة الثقافات في كندا، يسرنا إطلاق شراكة استراتيجية مع «طيران الإمارات»، الناقلة الإماراتية التي تحظى بسمعة عالمية رفيعة ويقع مقرها في دبي، المدينة النابضة بالحيوية، حيث ستتيح هذه الاتفاقية الاستراتيجية تكامل شبكتي الناقلتين، على النحو الذي يمنح مسافري «طيران كندا» خيارات إضافية مريحة عند السفر بين كندا ودولة الإمارات، وكذلك عند سفرهم إلى وجهات أخرى عبر دبي».