"إياتا": تسارع وتيرة انتعاش الطيران عالمياً بفضل الرحلات الدولية

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تسارع وتيرة الانتعاش في رحلات السفر الجوية بالتزامن مع موسم الصيف المزدحم في نصف الكرة الشمالي. وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي حركة المسافرين على مستوي العالم بنسبة 83.1% في مايو الماضي مقارنةً مع الشهر نفسه من العام 2021، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية، التي بلغت نسبة 68.7% من مستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19". ولفت الاتحاد إلى ارتفاع حركة السفر العالمية بنسبة 325.8% مقارنة بالمستويات المسجلة في مايو 2021 حيث يساهم تخفيف القيود المفروضة على السفر في غالبية دول آسيا في تسريع وتيرة تعافي حركة السفر الدولية. وحققت شركات الطيران الأوروبية انتعاشاً بنسبة 412.3% في مايو 2022 قياساً بمستويات مايو 2021، بينما سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 453.3% في حركة المسافرين خلال مايو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انتعاشاً بنسبة 317.2%، كما ارتفعت السعة بنسبة 115.7% في مايو 2022 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت شركات الطيران في أميركا الشمالية تحسناً في حركة المسافرين بنسبة 203.4% خلال مايو الماضي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2021. وشهدت حركة المسافرين لدى شركات الطيران في أميركا اللاتينية ارتفاعاً في مايو بواقع 180.5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، بينما سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 134.9% في إيرادات الركاب لكل كيلومتر خلال مايو مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: وام