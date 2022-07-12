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الذهب يواصل التراجع مع استمرار صعود الدولار
عامل ينظف سبائك الذهب في منجم جولد فيلدز ساوث ديب
12 يوليو 2022 10:59

هبطت أسعار الذهب عالمياً خلال تداولات اليوم، لتواصل تراجعها بعد أن سجلت أمس أدنى مستوياتها خلال 9 أشهر مع استمرار صعود الدولار الأميركي.

وتأثرت شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر عقب الارتفاع الكبير في سعر الدولار الأميركي الذي بات ملاذا مفضلا للمستثمرين للتحوط من مخاوف الركود المحتمل أثر تحرك البنوك المركزية الكبرى حول العالم لرفع الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم.

وتتلقى العملة الأميركية دعما قوياً في ظل التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من نظائره حول العالم.

وبحلول الساعة "10:22 صباحاً بتوقيت الإمارات"، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25% إلى 1729.92 دولار للأونصة .. فيما نزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.21% إلى 1721.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.39% إلى 18.86 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.57% إلى 2111.7 دولار، ونزل البلاتين 1.41% إلى 847.1 دولار.

المصدر: وام
الذهب
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