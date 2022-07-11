الفلل تستحوذ على 65% من مشاريع أبوظبي العقارية

سيد الحجار (أبوظبي)

توسعت شركات التطوير العقاري العاملة في إمارة أبوظبي، في طرح مشاريع الفلل السكنية، لتشكل وحدات الفلل والتاون هاوس والأراضي نحو 65% من المشاريع العقارية الجديدة التي تم إطلاقها بأبوظبي بعد انحسار «الجائحة»، في ظل الطلب المتزايد على الوحدات ذات المساحات الواسعة والمرنة مع تغير متطلبات السكن.

ومنذ نهاية 2020 أطلقت 6 شركات تطوير عقاري مشاريع جديدة بأبوظبي توفر أكثر من 6700 وحدة سكنية جديدة، منها نحو 4200 فيلا وتاون هاوس وقطعة أرض، مقابل 2500 شقة سكنية، لتشكل الفلل نحو 65% من مشاريع الفلل الجديدة بأبوظبي، فيما تصل حصتها إلى 70% من مشاريع «الدار العقارية» الجديدة.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد» أن الفترة الحالية تشهد طلباً مرتفعاً على وحدات الفلل السكنية والتاون هاوس، لا سيما مع ما فرضته الجائحة من متغيرات ملحوظة في متطلبات العملاء تتعلق بالمساحات الواسعة، وهو ما يشجع الشركات العقارية على طرح المزيد من وحدات الفلل.

وأكد تقرير صادر مؤخراً عن شركة استيكو لخدمات إدارة العقارات، أن سوق تأجير الفلل استمر في تحقيق مستويات جيدة من الطلب، لا سيما في مجمعات الفلل المتطورة في جزيرة السعديات وجزيرة ياس، ونما متوسط أسعار إيجارات الفلل بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين سجلت بعض المشاريع زيادات تقترب من 10%، وبلغ متوسط الزيادات السنوي 5%.

مشاريع جديدة

وبعد جائحة «كورونا» أطلقت شركة الدار العقارية، 10 مشاريع جديدة توفر أكثر من 3300 وحدة سكنية، منها 7 مشاريع توفر 2250 فيلا سكنية، بالإضافة إلى مشروع «القرم» الذي يوفر 71 قطعة أرض، مقابل طرح مشروعين للشقق ضمن مشروع «سعديات غروف» في جزيرة السعديات، وهما «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» ويضم 400 شقة تشمل استوديوهات، و«غروف ديستركت» ويضيف 612 شقة، لتشكل بذلك مشاريع الفلل نحو 70% من مشاريع «الدار» الجديدة.

وطرحت شركة بلووم العقارية، مشروعين يوفران 438 فيلا سكنية، حيث طرحت عام 2021 مشروع «الضي» الذي يضيف 181 وحدة تاونهاوس ضمن مشروع حدائق بلووم بأبوظبي، فيما طرحت الشهر الماضي 257 منزلاً وفيلا مستقلة ضمن المرحلة الأولى «قرطبة»، من مشروع بلووم ليفينج بأبوظبي، والذي تبلغ تكلفته 9 مليارات درهم، ويوفر أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية ما بين الفلل والتاونهاوس والشقق.

وأطلقت شركة «إمكان» العقارية خلال شهر يونيو الماضي، المرحلة الثانية من مشروع «حدائق الجرف» في منطقة غنتوت بين أبوظبي ودبي، والتي ستضم 98 فيلا سكنية، وكانت «إمكان» قد طرحت عام 2019، المرحلة الأولى بمشروع الجرف، والتي تضم 293 فيلا سكنية وقطع أراضٍ.

وأطلقت شركة «كيو للعقارات» مؤخراً المرحلة الأولى من مشروعها السكني ريم هلز» في جزيرة الريم بأبوظبي، والتي تضم نحو 200 فيلا سكنية، حيث سيوفر المشروع ككل نحو 2238 وحدة سكنية، منها نحو 800 فيلا، بجانب وحدات الشقق والتاون هاوس، بتكلفة 8 مليارات درهم.

فيما طرحت شركة الجبيل للاستثمار ضمن مشروع تطوير جزيرة الجبيل، الواقعة بين جزيرتي ياس والسعديات نحو 1000 وحدة سكنية، منها 450 فيلا، و180 تاون هاوس، و150 قطعة أرض، مقابل 200 شقة، كما تستعد لطرح 250 فيلا و100 تاون هاوس جديدة، ليصل بذلك إجمالي وحدات المشروع إلى نحو 1350 وحدة سكنية. وبعد الجائحة، طرحت شركة «ريبورتاج العقارية» العام الماضي مشروع «ديفا» في جزيرة ياس بأبوظبي، والذي يوفر 736 وحدة سكنية جديدة، ومشروع «المارية فيستا 2»، الذي يوفر 588 وحدة سكنية جديدة في جزيرة المارية بأبوظبي.

ارتفاع الطلب

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: إن ارتفاع الطلب على الفلل السكنية يعزز من فرص طرح مشاريع جديدة للفلل، موضحاً أن الشركة طرحت مؤخراً مجموعة من الفلل الجديدة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «الريمان 2» للإقبال المتزايد في السوق على وحدات سكنية جاهزة.

وتضم قائمة مشاريع الفلل التي أطلقتها شركة «الدار العقارية» بعد الجائحة، مشروع «نويا» بجزيرة ياس والذي تم طرحه نهاية 2020، ويتألف من 510 منازل وتاون هاوس، و«نويا فيفا»، وتم إطلاقه خلال شهر أبريل 2021، ليوفر 480 فيلا ومنزل «تاون هاوس»، بالإضافة إلى «نويا لوما» ويضم 189 فيلا مستقلة. ونهاية يونيو الماضي أطلقت «الدار» مشروع «ذا ديونز»، بمشروع «السعديات ريزيرف»، ويتضمّن 83 فيلا، وتم بيع المشروع بالكامل، وخلال شهر يوليو الماضي أطلقت المرحلة الثانية من مشروع «القرم»، ويضم 71 قطعة أرض. وفي أغسطس الماضي، كشفت «الدار» عن إطلاق مشروع «ياس إيكرز ذا ماغنوليا»، بجزيرة ياس، ويوفر 312 فيلا، كما كشفت خلال نوفمبر الماضي عن مشروع «دالياز»، ضمن «ياس إيكرز»، ويضم 120 فيلا وتاونهاوس. ومؤخراً أطلقت «الدار» مشروع «فيْ الريمان»، والذي يمثل المرحلة الثانية من مشروع «الريمان 2» بمنطقة الشامخة في أبوظبي، بملياري درهم، ويوفر 554 فيلا، بأسعار تبدأ من 2.7 مليون درهم. وأكد العميرة أن بيع معظم وحدات الفلل التي تم طرحها يعكس الإقبال الكبير على شراء وحدات الفلل، لا سيما في ظل نجاح الشركة في طرح مشاريع نوعية تلبي احتياجات العملاء والمشترين وفق متغيرات السوق ومتطلبات المشترين.

متغيرات السوق

بدوره، أكد ماجد فؤاد عودة، الرئيس التنفيذي شركة «كيو القابضة» أن الفترة الحالية تشهد طلباً مرتفعاً على الفلل السكنية، لا سيما في ظل ما فرضته الجائحة من متغيرات ملحوظة في متطلبات العملاء تتعلق بالمساحات الواسعة.

وأطلقت شركة «كيو للعقارات» مؤخراً المرحلة الأولى من مشروعها السكني الفاخر«ريم هلز» في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة إجمالية 8 مليارات درهم، وذلك في إطار رؤيتها بمواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة وتعزيز نموه.

وأوضح عودة أن القطاع العقاري بأبوظبي يشهد نشاطاً ملحوظاً وسط ارتفاع في الطلب لا سيما على المشاريع الجديدة من الفلل والتاون هاوس، لا سيما في ظل توالي الكشف عن العديد من المبادرات المحفزة للاستثمار خلال العامين الماضيين.

دعم النشاط

ومن جانبه، أكد منير حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل للاستثمار، أن الإجراءات والمبادرات المحفزة للاستثمار التي تم إقرارها بعد الجائحة كان لها دور مهم في دعم النشاط بالسوق العقاري.

وأوضح حيدر أن الجائحة فرضت متغيرات جديدة بالسوق العقاري، في ظل تفضيل كثير من المشترين للوحدات السكنية ذات المساحات الواسعة والمرنة، والتي توفر فرصاً للسكن وفي ذات الوقت تحقيق فرص الدارسة والعمل من المنزل، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على الفلل، وأيضاً الأراضي السكنية والتي توفر خيارات مرنة للعملاء في التصاميم.

مشاريع مستقبلية

كشفت شركة الدار العقارية مؤخراً عزمها تطوير تطوير مشروع سكني متكامل في جزيرة السعديات بتكلفة تطويرية إجمالية تقدر بحوالي 15 مليار درهم، وسيضم المشروع المقترح عند اكتماله 2700 وحدة سكنية فاخرة، معظمها فلل، وسيستوعب أكثر من 15000 نسمة.

ووقعت شركة الدار العقارية «الدار» مطلع العام الحالي، اتفاقية شراكة مع «دايموند للتطوير العقاري»، لتنفيذ مشروع «المدينة المستدامة - جزيرة ياس»، والذي سيضم 864 وحدة سكنية من الشقق وتاون هاوس.