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«ديوا» تنظم «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية سبتمبر المقبل
«ديوا» تنظم «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية سبتمبر المقبل
12 يوليو 2022 00:13

دبي (الاتحاد)

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2022 في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «يشكل قطاع المعارض والمؤتمرات مكوناً أساسياً من مكونات القطاع السياحي المزدهر في دبي، ويسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة الذي حقق نمواً بلغ 6.2% خلال العام 2021 و5.9% في الربع الأول من عام 2022.

  • سعيد الطاير
    سعيد الطاير

ويسهم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في المنطقة وأحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة، في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمعارض والمؤتمرات، إضافة إلى تعريف العالم بما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي من إنجازات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة». وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يسرنا الترحيب بمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) 2022، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في مركز دبي التجاري العالمي. يلعب ويتيكس من خلال دعمه للتقنيات والمبادرات الخضراء والمتجددة دوراً بالغ الأهمية في تعزيز رؤية حكومة دبي الرامية إلى بناء مستقبل مستدام».

دبي
الإمارات
ديوا
الطاقة الشمسية
ويتيكس
معرض ويتيكس
هيئة كهرباء ومياه دبي
معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة
معرض دبي للطاقة الشمسية
سعيد الطاير
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