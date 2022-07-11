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«تسلا» توقف الإنتاج في مصنع برلين
«تسلا» توقف الإنتاج في مصنع برلين
12 يوليو 2022 00:15

برلين (د ب أ)

قررت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا» وقف الإنتاج في مصنعها الجديدة بمنطقة جرونهايده على أطراف العاصمة الألمانية برلين، لمدة أسبوعين اعتباراً من أمس الاثنين.
وقالت الشركة إن هذا إغلاق عادي للمصنع الذي تم افتتاحه رسمياً في مارس الماضي.
وبحسب نقابة «آي جي ميتال» للعاملين في القطاعات الصناعية بألمانيا، تم إخبار العمال بالتوقف منذ بعض الوقت. وبدأت ولاية برلين وولاية براندنبورج المحيطة بالعاصمة العطلة الصيفية منذ الأسبوع الماضي.
هذا المصنع هو الوحيد الذي يمتلكه رئيس الشركة إيلون ماسك في أوروبا.
وتعتزم الشركة إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً في هذا المصنع الذي يعمل به 12 ألف موظف.
وأكد ماسك مؤخراً أنه سيُجرى إنتاج 1000 سيارة أسبوعياً في المصنع. 
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه بحلول الربع الأول من عام 2023 سيرتفع عدد السيارات المنتجة أسبوعياً إلى 5 آلاف سيارة.
وذكرت النقابة أن هناك استياء بين القوى العاملة في المصنع، على الرغم من زيادة الأجور بنسبة 6% التي أعلنت عنها تسلا. وقال المتحدث باسم النقابة، ماركوس زيفيرس، مطلع هذا الأسبوع إن ذلك يرجع إلى أن الموظفين المعينين حديثاً يتلقون الآن أموالاً أكثر مما حصل عليه الموظفون المعينون قبل بضعة أشهر، مشيراً إلى أن هذا يرجع إلى مشكلات متزايدة في العثور على عمال مهرة، وقال: «يخبرنا أعضاء النقابة النشطين بين القوى العاملة هناك، أنه لا يزال هناك الكثير من الاستياء بين العاملين في المصنع». 

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