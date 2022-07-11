واردات الهند من النفط الروسي تقفز لمستوى قياسي

أظهرت بيانات من مصادر تجارية إن واردات الهند من النفط الخام من روسيا قفزت إلى مستوى قياسي عند نحو 950 ألف برميل يومياً في يونيو، وهو ما يشكل نحو 20 بالمائة من مجمل مستوردات ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.وتتزاحم شركات التكرير الهندية على النفط الروسي الذي يباع بخصومات كبيرة عن خام القياس العالمي مزيج برنت وخامات الشرق الأوسط بعد أن أوقفت شركات ودول غربية المشتريات من موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير. وأظهرت البيانات أن الهند استوردت نحو 4.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يونيو، بانخفاض 3.8 بالمئة من مايو، لكنها مرتفعة حوالي 23 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت واردات الهند النفطية منخفضة العام الماضي مع تضرر الطلب بشدة من موجة ثانية لفيروس كورونا. وحافظت روسيا على المرتبة الثانية بين أكبر موًردي النفط الخام إلى الهند بعد العراق بينما ظلت السعودية في المرتبة الثالثة للشهر الثاني على التوالي.