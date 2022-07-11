الثلاثاء 12 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
واردات الهند من النفط الروسي تقفز لمستوى قياسي
أرشيفية
11 يوليو 2022 20:35

أظهرت بيانات من مصادر تجارية إن واردات الهند من النفط الخام من روسيا قفزت إلى مستوى قياسي عند نحو 950 ألف برميل يومياً في يونيو، وهو ما يشكل نحو 20 بالمائة من مجمل مستوردات ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.وتتزاحم شركات التكرير الهندية على النفط الروسي الذي يباع بخصومات كبيرة عن خام القياس العالمي مزيج برنت وخامات الشرق الأوسط بعد أن أوقفت شركات ودول غربية المشتريات من موسكو في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير. وأظهرت البيانات أن الهند استوردت نحو 4.8 مليون برميل يومياً من النفط الخام في يونيو، بانخفاض 3.8 بالمئة من مايو، لكنها مرتفعة حوالي 23 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت واردات الهند النفطية منخفضة العام الماضي مع تضرر الطلب بشدة من موجة ثانية لفيروس كورونا. وحافظت روسيا على المرتبة الثانية بين أكبر موًردي النفط الخام إلى الهند بعد العراق بينما ظلت السعودية في المرتبة الثالثة للشهر الثاني على التوالي.

المصدر: وكالات
النفط الروسي
النفط والغاز
الهند
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
الرياضي
ليفاندوفسكي إلى مستشفى ميونيخ
اليوم 14:00
حمدان بن محمد
الإمارات
حمدان بن محمد يعتمد منفعة مالية جديدة لأصحاب الهمم في دبي بقيمة 44 مليون درهم
اليوم 13:56
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
الرياضي
بعد 39 عاماً.. مو فرح يصدم العالم بهويته الحقيقية
اليوم 13:55
وفاة مؤلف موسيقى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة
دنيا
وفاة مؤلف موسيقى أفلام جيمس بوند الشهيرة
اليوم 13:52
جاريث بيل: الدوري الأميركي ليس محطة الاعتزال
الرياضي
جاريث بيل: الدوري الأميركي ليس محطة الاعتزال
اليوم 13:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©