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أسهم أوروبا تتراجع ترقباً لنتائج الشركات
أسهم أوروبا تتراجع ترقباً لنتائج الشركات
11 يوليو 2022 15:32

بوظبي (وام)

هبطت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين، فيما يترقب المستثمرون موسم أرباح الشركات للنصف الأول من العام الجاري. 

وبحلول الساعة/ 01:33 مساء بتوقيت الإمارات/ انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.74% تعادل 96.7 نقطة ليصل إلى 12918.71 نقطة، بينما هبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.43% ليبلغ مستوى 415.3 نقطة بعد صعوده على مدار ثلاث جلسات متتالية. 

ونزل مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.66% توازي 23.3 نقطة ليصل إلى 3483.25 نقطة، فيما هبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.58% توازي 41.05 نقطة ليصل إلى مستوى 7155.19 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي نحو 44.24 نقطة أو ما نسبته 0.73% ليصل إلى 5989.5 نقطة.

الأسهم الأوروبية
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