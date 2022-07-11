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تباين أداء الأسهم الآسيوية
تباين أداء الأسهم الآسيوية
11 يوليو 2022 15:30

أبوظبي (وام)

تباين أداء الأسواق الآسيوية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع الأسهم اليابانية مقابل انخفاض نظيرتها الصينية. 

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 1.11% أو ما يعادل 295.11 نقطة ليصل إلى 26812.3 نقطة، بعد أن قلص جانب من مكاسبه الصباحية التي وصلت به إلى أعلى مستوياته منذ قرابة شهر. 

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.44% توازي 27.23 نقطة ليغلق عند 1914.66 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم «سوني» بنسبة 2.1% و«تويوتا» بنحو 1.94%. 

وهبط مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 2.77% توازي 601.6 نقطة ليصل إلى مستوى 21124.2 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنحو 42.49 نقطة أو ما نسبته 1.27% ليقفل عند 3313.58 نقطة.

مؤشر نيكي الياباني
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