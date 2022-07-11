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30 % تراجع في صادرات الحبوب الأوكرانية
30 % تراجع في صادرات الحبوب الأوكرانية
11 يوليو 2022 15:30

كييف (رويترز)

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين: إن صادرات الحبوب في الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت 30 بالمئة على أساس سنوي إلى 402 ألف طن.وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو بنسبة 8.5 بالمئة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، لأن موانئ البلاد على البحر الأسود، التي تمثل طريقاً رئيسياً للشحن، مغلقة إلى حد بعيد مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث شح في أفريقيا والشرق الأوسط. وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات في يوليو شملت 311 ألف طن من الذرة و71 ألف طن من القمح و17 ألف طن من الشعير. وقالت الحكومة في وقت سابق: إن أوكرانيا قد تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب خسارة أراض أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض المحاصيل.
 

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