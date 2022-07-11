الدولار يرتفع لأعلى مستوى منذ 24 عاماً مقابل الين

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً مقابل الين اليوم الاثنين، بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار كملاذ آمن على نطاق أوسع. وارتفع الدولار إلى 137.28 ين في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6 في المئة إلى 136.93. وارتفع الدولار أيضا أمام اليورو الذي انخفض 0.38 في المئة إلى 1.0144 دولار متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما والذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.4 في المئة عند 107.3.

المصدر: وكالات