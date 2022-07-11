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إغلاق "شريان الغاز" من روسيا إلى ألمانيا 10 أيام
خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1
11 يوليو 2022 08:35

من المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.

وسيتوقف ضخ الغاز اعتبارا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين ومن المقرر أن يعود مرة أخرى في وقت مبكر من صباح 21 يوليو الجاري.

ومع ذلك، فإن المسؤولين لديهم مخاوف كبيرة من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.

وقامت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة بالفعل بخفض إمدادات الغاز التي يجري ضخها عبر خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر بين روسيا وشمال ألمانيا إلى حد كبير، مشيرة إلى التأخير في أعمال الإصلاح.

وأرجعت موسكو سبب التأخير إلى العقوبات التي فرضها الغرب.

ويجري حاليا استخدام حوالي 40% فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب، وهو ما أدى إلى مزيد من الزيادات في الأسعار في سوق الغاز، وفقا للوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية.

ووضع المشغل جدولا زمنيا مدته 10 أيام لإغلاق نورد ستريم 1، مع وجود خطط لفحص وإصلاح أو إعادة معايرة مصدر الطاقة وأنظمة الحماية من الحرائق والغاز وصمامات معينة حسب الحاجة، إلى جانب تحديثات البرامج.

واستغرقت أعمال الإصلاح المماثلة في الماضي ما بين 10 إلى 14 يوما ولم تكن دائما تكتمل في الموعد المحدد.

وتأتي أعمال الصيانة في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا بشكل عاجل لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع ملء الخزانات أيضا استعدادا لفصل الشتاء المقبل.

وتتزايد المخاوف من أن أي فقدان مفاجئ لإمدادات الغاز سيكون له آثار دراماتيكية على الصناعة وكذلك على المنازل.

المصدر: وكالات
روسيا
نورد ستريم
الغاز
ألمانيا
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