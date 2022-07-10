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أوروبا تستعد لانقطاع إمدادات الغاز الروسي
أوروبا تستعد لانقطاع إمدادات الغاز الروسي
11 يوليو 2022 00:03

باريس (د ب أ)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إنه يتعين على أوروبا الاستعداد لانقطاع إمدادات الغاز الروسي بالكامل.  ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول في منتدي اقتصادي بجنوب فرنسا أمس: «لنعد أنفسنا لانقطاع كامل للغاز الروسي». وأضاف: «هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحاً الآن».
وأضاف أنه يتعين على فرنسا أن تكون حذرة في استهلاكها للطاقة، وأن تقوم بتخزين الغاز والحد من البيروقراطية التي تؤدي لبطء تطوير الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تسريع برنامجها لبناء مفاعلات نووية جديدة. ومن المقرر أن تناقش دول الاتحاد الأوروبي خطط الطوارئ لفصل الشتاء خلال اجتماع طارئ مقرر في 26 يوليو الجاري، في محاولة لضمان توافر احتياطي غاز كاف يلائم ذروة الطلب على التدفئة والطاقة.

أوروبا
الغاز الروسي
روسيا
برونو لو مير
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