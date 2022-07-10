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توقعات بنمو الاقتصاد اليوناني بدعم السياحة
توقعات بنمو الاقتصاد اليوناني بدعم السياحة
11 يوليو 2022 00:01

أثينا (د ب أ)

قال محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس: إن الاقتصاد ربما ينمو بنسبة أكبر من المتوقع، في ظل عودة السائحين بأعداد كبيرة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستورناراس القول إن النمو بنسبة 3.2% هو السيناريو الأساسي للبنك المركزي، ولكنه يستند إلى التوقعات بأن إيرادات السفر، من ما نطلق عليه السياحة، سوف تمثل 80% من إيرادات عام 2019.
ويشار إلى أن قطاع السياحة يعد قطاعاً حيوياً بالنسبة لليونان، ويمثل نحو خمس اقتصادها، ويضم أكثر من ربع فرص العمل. وعلى الرغم من أن أزمة تكلفة المعيشة تعني أن المستهلكين الأوروبيين يخفضون إنفاقهم، فإن السياحة الخارجية جاءت استثنائية، ويتدفق السائحون حالياً على اليونان.

الاقتصاد اليوناني
اليونان
السياحة
البنك المركزي اليوناني
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