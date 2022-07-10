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الاقتصادي
المركزي العراقي يستبعد تغيير سعر صرف الدينار
المركزي العراقي يستبعد تغيير سعر صرف الدينار
10 يوليو 2022 18:23


بغداد (د ب أ) 

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، مشيراً إلى أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف قوله إنه لا يوجد مبرر لتغيير سعر الصرف في الوقت الحاضر، موضحاً، أن «تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف».
وأشار إلى أنه «خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف، سواء نحو الارتفاع أو التقليل».
وأضاف أن «الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف، سواء بعد 3 إلى 5 سنوات، والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها».
وأكد أن «سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حالياً لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله».
وأوضح أن «السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد».

البنك المركزي العراقي
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