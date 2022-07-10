الإثنين 11 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
ارتفاع مبيعات «السيارات الخضراء» في كوريا
ارتفاع مبيعات «السيارات الخضراء» في كوريا
10 يوليو 2022 18:20

سول (د ب أ)
ارتفعت مبيعات السيارات الخضراء مثل السيارات الكهربائية والهجين بنسبة 40% في كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأحد، الأمر الذي يعكس تزايد شعبية المركبات الكهربائية في كوريا الجنوبية.
وارتفع عدد المركبات الخضراء التي قامت ببيعها خمس شركات إنتاج سيارات محلية داخل كوريا، من بينها هيونداي وكيا، وشركات سيارات مستوردة، من بينها تيسلا، إلى 203 آلاف و721 سيارة في الفترة من يناير وحتى يونيو، بارتفاع بنسبة 40.7% مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 140 ألفاً و760 سيارة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.
وبشكل خاص، بلغت مبيعات المركبات الكهربائية التي تنتجها شركة هيونداي 31 ألفاً و672 سيارة، لتتجاوز صادراتها من السيارات الهجين التي بلغت 30 ألفاً و760 سيارة لأول مرة كمنتج سيارات محلي.
وجاءت المبيعات القوية لشركة هيونداي بدعم من سيارتها الكهربائية «ايونيك 5»، التي وصلت مبيعاتها إلى 15 ألفاً و103 وحدات في النصف الأول، بزيادة بنسبة 165% على أساس سنوي.

السيارات الكهربائية
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
الإمارات
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الأضحى مع عدد من قادة الدول
اليوم 01:07
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى
اليوم 01:01
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن: السعودية شريك استراتيجي
اليوم 00:27
مسبار الأمل يشارك المجتمع العلمي الحزمة الرابعة من البيانات
الإمارات
مسبار الأمل ينتهي من رسم خريطة الغلاف الجوي للمريخ في 2023
اليوم 00:27
(تصوير مصطفى رضا واشرف العمرة وافضل شام واحسان ناجي)
الإمارات
إقبال على المراكز التجارية والشواطئ
اليوم 00:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©