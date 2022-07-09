الصين: أسعار المستهلك عند مستوى قياسي خلال عامين

بكين (د ب أ)

ارتفعت أسعار المستهلك في الصين على نحو أسرع مما كان متوقعاً في شهر يونيو الماضي، مدفوعة جزئياً بزيادة أسعار لحم الخنزير، على الرغم من أن استراتيجية الحكومة الخاصة بصفر كوفيد تواصل خفض الطلب.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصائيات اليوم، أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.5 المئة الشهر الماضي عن عام سابق، متجاوزة توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع بنسبة 2.4%.

وهذه الزيادة هي الأكبر في غضون عامين مقارنة بارتفاع بنسبة 2.1% في شهر مايو الماضي، من جهة أخرى، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.1% عن متوسط التوقعات بزيادة بنسبة 6% في استطلاع لآراء خبر اقتصاد أجرته وكالة بلومبرج للأنباء، رغم أن الزيادة أقل من نسبة الـ 6.4%في شهر مايو.