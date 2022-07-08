301.000 حاج نقلتهم «الاتحاد للطيران» منذ 2007

أبوظبي (وام)

نقلت «الاتحاد للطيران» ما يقرب من 301 ألف حاج بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية لأداء شعائر الحج منذ عام 2007.

وقال شعيب النجار مدير عمليات «الاتحاد للطيران» في مطار أبوظبي الدولي إن الناقلة شغلت خلال الفترة من 2010 و2022 نحو 72 رحلة إضافية غير مجدولة بين أبوظبي وجدة لنقل حجاج بيت الله للأراضي المقدسة. وأوضح أن الناقلة تشغل طائراتها من طراز «بوينغ 787» و«إيرباص 320» لوجهاتها الأربع في المملكة العربية السعودية والتي تضم الدمام والرياض وجدة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن «الاتحاد للطيران» شغلت 4 رحلات إضافية للتيسير على ضيوف الرحمن خلال العام الجاري.

ونوه إلى أن «الاتحاد للطيران» استعدت بشكل كامل لمواجهة زيادة الطلب العالمية على السفر وتوقع استقبال أكثر من 2.7 مليون مسافر خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن موسم الحج تزامن مع الموسم الصيفي ما تطلب مضاعفة الاستعدادات لاستقبال المسافرين لأغراض مختلفة بما فيهم الحجاج. وأشار إلى أن «الاتحاد للطيران» عملت بشكل فعال على تعزيز تجربة الحجاج منذ لحظة مغادرتهم أرض الإمارات وحتى عودتهم سالمين، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بالدولة وتم توفير طائرات إضافية لنقل الحجاج، وتجهيز منافذ إضافية لإتمام إجراءات السفر، وزيادة أعداد الموظفين لاستقبال الضيوف وتوجيهم وتخليص إجراءات سفرهم. وتسير «الاتحاد للطيران» نحو 51 رحلة أسبوعية إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية، بواقع 16 رحلة أسبوعية إلى الدمام، و16 رحلة أسبوعية إلى الرياض، و15 رحلة أسبوعية إلى جدة و4 رحلات أسبوعية إلى المدينة المنورة.