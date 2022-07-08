6 تجارب ترفيهية عائلية في «ياس»

رشا طبيلة (أبوظبي)

تصدرت مدن ومرافق ياس الترفيهية وهي عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي، الوجهات العائلية المفضلة التي تقدم 6 تجارب رئيسية متنوعة من ألعاب ترفيهية داخلية وأخرى مائية، إضافة إلى مهرجانات وفعاليات متنوعة فضلاً عن مغامرات ورياضات متنوعة.

وتشهد مدن ياس الترفيهية خلال إجازة العيد وموسم الصيف إقبالاً ملحوظاً من قبل العائلات، فيما سجلت حجوزات قياسية من السياح العرب والخليجيين الوافدين إلي الإمارات لقضاء إجازات العيد. وتعد جزيرة ياس من الوجهات السياحية التي تتميز بالمرافق الفريدة والتي جعلتها اليوم وجهة عالمية ومتكاملة للسياحة، حيث استطاعت الجزيرة استقطاب عشرات الملايين من الزوار سنوياً، لتنجح في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود لإمارة أبوظبي.

فمن التجارب الستة، منطقة العائلة في عالم فيراري أبوظبي والتي تناسب الأطفال حيث ترحب «منطقة العائلة» في عالم فيراري أبوظبي بالضيوف الصغار والعائلات لقضاء أوقات حافلة بالمرح والبهجة مع أربعة من النسخ المصغرة المستوحاة من أشهر ألعاب المدينة الترفيهية: «فورمولا روسا جونيور»، و«سباق السرعة»، و«أجنحة الأبطال»، و«برج التيربو». كما توفر المنطقة العديد من الألعاب والتجارب الترفيهية المميزة مثل «مغامرة بينو الرائعة»، و«أرض مغامرات نيلو»، التي تضم منطقة ألعاب مخصصة للأطفال تتيح لهم اللعب بكل راحة وأمان.

أما التجرية الأخرى، فهي اختبار الأفعوانية الأسرع في العالم في عالم فيراري أبوظبي، حيث توفر أفعوانية «فورمولا روسّا» لمحبي المغامرات والسرعة العالية تجربة جديدة في «فورمولا روسّا» التي تعد الأفعوانية الأبرز في عالم فيراري أبوظبي والأسرع في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 240 كم/ساعة خلال 4.9 ثانية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع باختبار هذه الأفعوانية، وغيرها من التجارب الأخرى المستوحاة من علامة فيراري العريقة والتي سجلت العديد من الأرقام القياسية.

ولمحبي الألعاب المائية، يتيح تتيح ياس ووتروورلد أبوظبي أروع المغامرات مع ستة ألعاب مائية والتي لا توجد في أي مكان آخر في العالم، حيث تضم ياس ووتروورلد أبوظبي أكثر من 45 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، ست منها لا توجد في أي مدينة ألعاب مائية أخرى في العالم، وهي «الدوامة» التي تعتبر أكبر لعبة إعصار مائي تتسع لستة أشخاص؛ و«بابلز باريل» التي تحتضن أكبر حوض للأمواج الاصطناعية في العالم؛ و«بانديت بومبر» أطول أفعوانية معلقة في الشرق الأوسط، و«سينيسبلاش»، اللعبة خماسية الأبعاد الفريدة من نوعها؛ و«فلج الصقر» أطول وأكبر أفعوانية مائية تتسع لستة أشخاص؛ و«منزلقات سليذرز» التي تضم مجموعة من المنزلقات المائية والأنفاق يمر فيها الضيوف بالعديد من الانحناءات والانعطافات وسط مؤثرات خاصة، والتي تجعل جميعها من ياس ووتروورلد أبوظبي الوجهة الأمثل لقضاء يوم خارجي حافل بأجمل المغامرات والتجارب المائية الاستثنائية.

ولا تقتصر جزيرة ياس فقط على الألعاب، بل تتيح الاستمتاع بأجمل الأمسيات والعروض الاحتفالية خلال فعالية «ليالي الأضواء»، حيث تستضيف ياس ووتروورلد أبوظبي أمسيات حافلة بالمرح والمغامرات والأضواء الساحرة التي ستتألق بها الألعاب والجولات والتجارب المائية المنعشة خلال فعالية ليالي الأضواء التي تتحول خلالها مدينة الألعاب المائية إلى عالم من الأضواء الأخاذة كل يوم سبت وتتواصل لغاية 3 سبتمبر المقبل، والتي ستبدو خلالها الألعاب والمنزلقات كلوحة فنية تتألق بأجمل الأضواء والفعاليات والعروض الاحتفالية المميزة مثل عروض الليزر وعروض الهيدروجيت المائي.

وفي عالم وارنر براذرز أبوظبي، يتيح للزوار لقاء شخصيات الأنيميشن المفضلة وأبطال «دي سي سوبر هيروز» في عالم وارنر براذرز أبوظبي، حيث تحتضن عالم وارنر براذرز أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز، ستة مناطق ترفيهية غامرة تتميز بشخصيات الأنيميشن المحبوبة.

وتتاح للزوار اكتساب مهارات جديدة في كلايم أبوظبي، حيث يعد الوجهة الأمثل لمحبي الأنشطة والمغامرات المميزة، إذ يحتضن مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات اثنتين من التجارب الحائزة على جوائز عالمية تشمل أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، إضافة إلى جدار «ذا ساميت» الذي يعتبر أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة والتي تتيح لجميع الضيوف سواء كانوا من المبتدئين أو المحترفين قضاء أوقات فريدة مفعمة بالتحدي.