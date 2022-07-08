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الأسهم الأوروبية تتراجع بعد مكاسب قوية
«داكس» يتراجع 0.19% (أرشيفية)
9 يوليو 2022 00:39

أبوظبي (وام)

هبطت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات أمس، بعد مكاسب قوية في الجلسة الماضية، متأثرة بانخفاض الأسهم القيادية في قطاع التعدين. 
وبحلول الساعة/ 12:37 مساء بتوقيت الإمارات/ انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.19% تعادل 21.17 نقطة ليصل إلى 12813.78 نقطة، بينما هبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي هامشياً ليبلغ مستوى 414.99 نقطة. ونزل مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.43% توازي 14.53 نقطة ليصل إلى 3473.97 نقطة، فيما هبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.28% توازي 21.8 نقطة ليصل إلى مستوى 7167.28 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي نحو 16.97 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليصل إلى 5990.55 نقطة.

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