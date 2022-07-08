صعود مؤشرات الأسهم الآسيوية

أبوظبي (وام)

ارتفعت غالبية أسواق الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات أمس، مقتفية أثر المكاسب المحققة في بورصة وول ستريت الأميركية الليلة الماضية.

وأغلق مؤشر نيكاي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً بنسبة 0.1% أو ما يعادل 26.66 نقطة ليصل إلى 26517.19 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.27% توازي 5.1 نقطة ليغلق عند 1887.43 نقطة.

وصعد مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.38% توازي 82.2 نقطة ليصل إلى مستوي 21725.78 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنحو 8.32 نقطة أو ما نسبته 0.25% ليقفل عند 3356.08 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية واصلت ارتفاعها أول أمس الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي بعدما أوضح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أنه قد يحد من وتيرة رفع سعر الفائدة إذ تأثر نمو الاقتصاد.