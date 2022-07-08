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ارتفاع إنتاج تسلا من السيارات في الصين
تسلا انتجت 78.906 سيارات بالسوق الصيني خلال الشهر الماضي (أرشيفية)
9 يوليو 2022 00:40

شنغهاي  (د ب أ)

ارتفع عدد السيارات التي انتجتها شركة تسلا الأميركية العملاقة في الصين إلى معدل غير مسبوق في يونيو الماضي، بعد تعافي مصنع الشركة في شنغهاي من القيود التي فرضتها الصين للسيطرة على جائحة كورونا خلال الفترة السابقة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيانات رابطة سيارات الركوب الصينية، بأن الشركة الأمريكية الرائدة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية انتجت 78.906 سيارات الشهر الماضي بزيادة أكثر من الضعف عن عدد السيارات التي انتجتها خلال نفس الشهر العام الماضي وبلغت 33.155 سيارة. وأضافت بلومبرج أنه تم توجيه 77.938 من هذه السيارات إلى السوق المحلي في الصين، فيما تم تصدير 968 سيارة فقط.
وكان معدل إنتاج تسلا من السيارات في الصين قد تراجع إلى أدنى معدلاته في ابريل الماضي عندما وصل إلى 1.512 سيارة، دون تصدير أي سيارات، بعد أن اضطرت تسلا إلى وقف الإنتاج لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا بسبب عملية الإغلاق في شنغهاي.

تسلا
شركة تسلا
سيارة تسلا الكهربائية
الصين
السيارات الكهربائية
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