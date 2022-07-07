«ويز إير أبوظبي» تقدم نصائح وإرشادات للمسافرين

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة ويز إير أبوظبي، عن إطلاق إرشادات ونصائح مُبسطة للأشخاص الذين يخططون للسفر خلال موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.

وتتوقع الشركة ارتفاع الطلب على شبكتها المتنامية من الوجهات بالتزامن مع تخفيف القيود على السفر.

وتوفر شركة الطيران الوطنية للمسافرين فرصة لاختبار تجارب فريدة واستكشاف وجهات مميزة وغنية ثقافياً، بما فيها مدن حيوية ومساحات طبيعية أخاذة.

وتتضمن قائمة النصائح الأساسية للمسافرين للوصول إلى وجهتهم الصيفية بدون تأخير، ضرورة اصطحاب جميع الوثائق المطلوبة من الدول التي يسافرون منها وإليها، بما فيها وثائق الدخول والمغادرة والوثائق الصحية.

كما يتعين على المسافرين الذين يضعون مخطط رحلتهم بأنفسهم أن يحرصوا على وجود وقت كافٍ للمرور بإجراءات الهجرة وأخذ أمتعتهم وإتمام إجراءات السفر للرحلة التالية، فضلاً عن تسجيل الوصول على الإنترنت وإدخال جميع البيانات والوثائق المطلوبة، أو الدفع لخدمات تسجيل الوصول إلى المطار أو لخدمات تسجيل الوصول المؤتمتة.

كما يتطلب من المسافرين طباعة تصريح الصعود إلى الطائرة عبر الإنترنت أو تنزيل تطبيق ويز إير على الهواتف المحمولة لتجنب أي رسوم إضافية لتسجيل الوصول إلى المطار، فضلاً عن ضرورة الوصول في الوقت المحدد لتسجيل الوصول وتسليم الأمتعة مع الأخذ في الحسبان إمكانية الوقوف في صفوف انتظار في المطار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «تتيح إرشاداتنا المُبسطة للمسافرين التخطيط مسبقاً لتجربة سفر مريحة لاستكشاف وجهاتهم المفضلة. وسيكون المسافرون من جميع الأعمار على موعد مع عروض سفر مميزة ومريحة ومنخفضة التكلفة إلى مجموعة متنوعة من الوجهات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ونتطلع للترحيب بهم على متن رحلاتنا في أقرب وقتٍ ممكن».