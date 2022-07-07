الجمعة 8 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
«طيران الإمارات» تحتفي بعيد الأضحى
«طيران الإمارات» تحتفي بعيد الأضحى
8 يوليو 2022 01:10

دبي (الاتحاد)

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، واعتزازاً بتراثها الإماراتي الغني، ستقدم «طيران الإمارات» بمناسبة عيد الأضحى أطباقاً خاصة تحظى بشعبية كبيرة لدى المسافرين، على الرحلات المُغادرة من دبي إلى أكثر من 60 وجهة في دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، المملكة المتحدة، أوروبا، الشرق الأقصى والهند.
وستقدم صالات التواصل في الأجواء على متن طائرات الناقلة من طراز «إيرباص إيه 380» أيضاً باقة من المخبوزات التي يجري إعدادها وفقاً لنمط «طيران الإمارات» الخاص. 
وستقدم الناقلة لكافة مسافريها على الدرجتين الأولى ورجال الأعمال في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى طبق حلوى مجانياً يمكنهم أخذه معهم عند الوصول إلى وجهاتهم.
ويمكن لمسافري الناقلة خلال العيد أيضاً التمتع بمشاهدة ما يصل إلى 5.000 قناة تليفزيونية، حسب الطلب ضمن نظام «أيس» الشهير للترفيه في الأجواء، والذي يتضمن أكثر من 1500 فيلم من كافة أنحاء العالم، مع أكثر من 100 قناة مخصصة للأطفال والعائلة يمكن الاختيار من بينها. 
وأطلقت الناقلة أيضاً وبصفة حصرية منصة «شاهد» التابعة لقناة «إم بي سي»، وهي المنصة العربية الرائدة للبث في الأجواء. 
وتُعد عطلة عيد الأضحى واحدة ضمن المناسبات العديدة التي تحتفي بها «طيران الإمارات»، والتي تشمل أيضاً «ديوالي»، «عيد الميلاد»، «عيد الفصح»، والأعياد الأرثوذكسية. ونصحت «طيران الإمارات» المسافرين الذين يخططون للسفر خلال فترة عيد الأضحى بمراعاة تواجدهم في المطارات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم بمدة 3 ساعات على الأقل، والاستفادة من عدة وسائل مُتاحة لهم لتسهيل إنجاز إجراءات سفرهم، ومنها خيارات إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت وعن بُعد، ومن خلال أكشاك التسجيل الذاتي في المطارات.

طيران الإمارات
الإمارات
دبي
عيد الأضحى المبارك
عيد الأضحى
آخر الأخبار
جوميز سعيد بحلم الطفولة
الرياضي
جوميز سعيد بحلم الطفولة
اليوم 10:35
خورفكان في هولندا 24 يوليو
الرياضي
خورفكان في هولندا 24 يوليو
اليوم 10:31
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
الرياضي
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
اليوم 10:26
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
عربي ودولي
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
اليوم 10:13
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
الرياضي
دي ماريا في معقل «السيدة العجوز»
اليوم 10:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©