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مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع تنامي الطلب
مطار الشارقة الدولي (الاتحاد)
8 يوليو 2022 01:10

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مطار الشارقة عن جهوزيته التامة للتعامل مع ارتفاع وتيرة الطلب على السفر من وإلى إمارة الشارقة خلال ذروة موسم الصيف، مع اتخاذه أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الصحية والاحترازية، بما يضمن تقديم تجربة سفر آمنة ورائدة لجميع المتعاملين.
ويعمل مطار الشارقة، على التعامل مع النمو المتزايد في أعداد المسافرين وسط خطة عمل مسبقة، وبالتنسيق مع كافة الشركاء، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين بانسيابية بما يضمن سلامتهم. متخذاً مجموعة من الإجراءات والتدابير المتكاملة التي تمكن المسافرين من إتمام إجراءات سفرهم بسهولة، والمتمثلة في أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، كخدمة إنهاء إجراءات السفر ذاتياً، وخدمة البوابات الذكية. 
كما دعا مطار الشارقة إلى ضرورة تواجد المسافرين في المطار قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع، خصوصاً مع تزايد الإقبال على السفر في عطلة عيد الأضحى وموسم الصيف، بما يسهم في جعل رحلتهم أكثر أمناً وسلاسة.
ولفت المطار إلى أهمية استخدام الخدمات الذكية لإنهاء إجراءات السفر ذاتياً، والتي تتيح للمسافرين إنجاز كافة معاملات سفرهم بسرعة، وتقلص من وقت انتظارهم، وتعزز من تجربة سفرهم عبر مطار الشارقة.

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