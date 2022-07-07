«القيادية» تدعم صعود مؤشرات الأسواق المالية

حسام عبدالنبي (دبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب عدة أمس، أهمها تحسن معنويات المستثمرين في ظل تحسن أداء البورصات العالمية، لتعود الأسهم القيادية النشطة إلى الواجهة مدعمة صعود المؤشرات المالية المحلية.

وبلغت تداولات أسواق الأسهم المحلية الإجمالية 1.466 مليار درهم بعد تداول 246.21 مليون سهم خلال 14791 صفقة.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 9161.3 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، بدعم من صعود سهم «إعمار العقارية» الذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث حجم وقيمة التداولات، ليربح المؤشر 47 نقطة ويغلق عند 3108.87 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.53%.

وقالت فرح مراد، محللة الأسواق المالية لدى شركة «اكس تي بي الشرق الأوسط»: إن أسواق الأسهم الإماراتية شهدت انتعاشاً إلى حد ما خلال آخر يوم تداول في الأسبوع، في أعقاب تحسن أداء البورصات العالمية.

وأوضحت أنه على الرغم من صعود المؤشرات، إلا أن هناك عدداً من العوامل التي تحد من انطلاقة الأسواق المحلية ومنها استمرار المستثمرين في التعامل مع مخاوف الركود وتوقعات التضخم، وتوجه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأشارت مراد إلى أن أسعار النفط استقرت نسبياً بعد أسبوع متقلب في ظل تأرجح مخاوف المتداولين بين تأثير الركود وإشكاليات العرض، حيث ظلت أسعار الخام معرضة لانخفاضات جديدة بشكل عام، ولكن يمكن أن تنتعش على المدى القصير.

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.17 مليار درهم بعد تداول 142.36 مليون سهم، خلال تنفيذ 8306 صفقات.

وتصدرت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي «مجموعة ملتيبلاي» بنحو 29.4 مليون سهم، تلاه «أدنوك للتوزيع» بحجم تداولات 18.25مليون سهم، ثم«بنك أبوظبي الأول» بنحو 12.65 مليون سهم. وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 326.46 مليون درهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 234.23 مليون درهم، ثم سهم «ألفا ظبي القابضة» بقيمة تداول 104.72 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 296.74 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 103.85 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6485 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 6 شركات وثبتت أسهم شركة واحدة فقط.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة «إعمار العقارية» بنحو 123.41مليون درهم، وتلاه «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 32.39 مليون درهم. ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 31.63 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 24.58 مليون سهم، وتلاه «سوق دبي المالي» بتداول 15.32 مليون سهم، ثم «تيكوم» بتداول 9.15 مليون سهم.