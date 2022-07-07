متاجر لولو جاهزة لعيد الأضحى.. تدشين صفقات التسوق للأعياد والعطلات في كل الفروع بالإمارات

أعلنت متاجر لولو، رائدة البيع بالتجزئة، عن تدشين عروض وصفقات عيد الأضحى المبارك المليئة بالمرح الاحتفالي وعروض العطلات المذهلة والتي تأتي في أول موسم عطلات صيفية بعد وباء كورونا.

سيستمتع المتسوقون في الفترة خلال 7 يوليو إلى 13 يوليو بتوفر جميع مستلزمات العطلة الطويلة بداية من السلع التموينية المفضلة إلى الشوكولاتة الفاخرة، المنتجات الطازجة، الإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، العطور، مستحضرات التجميل، الأزياء وغيرها الكثير بأسعار استثنائية في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات وعبر الإنترنت على www.luluhypermarket.com

ولقد قدمت متاجر لولو هايبر ماركت كل ما في وسعها لضمان توفر مخزون كامل من جميع أنحاء العالم في الدولة، وذلك باستخدام شبكتها من مكاتب التوريد والمخازن ذات المواقع الاستراتيجية للأغذية والمنتجات غير الغذائية وفريقها من المشترين الخبراء في كل صنف من أصناف السوبر ماركت.

وقال أشرف علي موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو العالمية «تتمنى لولو هايبر ماركت لجميع عملائها الكرام قضاء أجمل الأوقات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتفرد هذا العيد بعودة العالم إلى الوضع الطبيعي الجديد بعد انتهاء الوباء. حيث يسافر معظم السكان في هذا الصيف إلى مواطنهم أو يسافرون إلى وجهات جديدة لقضاء العطلات، وهذا يعني أنهم سيحتاجون إلى أن يكونوا مجهزين بمجموعة من مستلزمات العطلات الضرورية والهدايا المناسبة لأحبائهم في الوطن، وكذلك هدايا الأعياد. نحن في لولو نتفهم الحاجة إلى تقديم أفضل جودة وأوسع خيارات وأفضل الأسعار لمثل هذا الموسم. لذلك، عملت مجموعتنا بكل جهد في جميع أنحاء العالم لاختيار أفضل المنتجات وقمنا بتجميعها بأفضل الأسعار حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بهذا الموسم الجديد من الاحتفالات والسفر».

سيجد الراغبون في السفر خلال موسم العيد وعشاق العطلات جميع مستلزماتهم في متاجر لولو حيث يمكنهم تجهيز أنفسهم بأمتعة أنيقة ومتينة بأسعار مخفضة في هذا الصيف وتقديم أفكار هدايا مبتكرة للعائلة في الوطن، مثل الأدوات الإلكترونية المذهلة والإكسسوارات الرقمية والهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.

تتوفر ضمن صفقات عيد الأضحى أحدث التشكيلات العصرية للأزياء، وسيتمكن عشاق الموضة من اقتناء أطقم احتفالية رائعة تناسب العيد والعطلات بالإضافة إلى توفر تشكيلة الملبوسات التقليدية المميزة. فيما سيستفيد عملاء اللولو من العرض المميزة «اشتر 2 واحصل على 1 مجاناً» حيث يسري العرض على الملابس، الساري، الشوريدار، الأحذية والحقائب النسائية.

وقد جعلت لولو التهادي أمراً سهلاً ومبتكراً ليناسب جميع المناسبات عبر بطاقات التسوق «لولو شوبن جفت» التي صممت خصيصاً لعيد الأضحى المبارك، وتتوفر في عدة فئات نقدية تناسب الجميع: 100 درهم، 250 درهما و500 درهم. مادة إعلانية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي