الدار تبيع وحدات 3 مبان في «غروف ديستركت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الدار العقارية («الدار») عن بيع جميع الوحدات في أول ثلاث مبان سكنية تم إطلاقهما في المرحلة الأولى من مشروع «غروف ديستركت».

وبلغ إجمالي المبيعات 600 مليون درهم، بعدما بيعت كافة الوحدات في مبنى «غروف ميوزيم ڤيوز» و «غروف بيتش ڤيوز»، و «غروف أبتاون ڤيوز».

واستحوذ المشترون من غير المقيمين على نسبة 37% من إجمالي المبيعات، مما شكّل معدل الطلب الأعلى من هذه الفئة على أي من مشاريع الدار العقارية، وهو أيضاً دليل واضح على جاذبية أبوظبي كوجهة استثمار مفضلة للعملاء الدوليين. وشكل المقيمون داخل الدولة نسبة 27% من إجمالي المبيعات، فيما استحوذ العملاء من المواطنين الإماراتيين على النسبة المتبقية.

وبلغت نسبة المشترين الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 89%، بينما كان 39% من الوحدات المباعة من نصيب الإناث، ووصلت نسبة المشترين دون 45 عاماً إلى 59%.

وفي ضوء الإقبال الكبير على وحدات المباني الثلاث، أعلنت الدار إطلاق مبنى رابع وهو «غروف غاليري ڤيوز» والذي تُتاح وحداته للبيع.

وتتميز الوحدات السكنية المتاحة للمشترين من جميع الجنسيات بأسعارها التنافسية، حيث تبدأ أسعار شقق الإستوديو من 905,000 درهم إماراتي والشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة من 1,400,000 درهم إماراتي، فيما تبدأ أسعار الشقق المؤلفة من غرفتي نوم من 2,399,000 درهم.وتعليقاً على المبيعات القوية في مشروع «غروف ديستركت»، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يتميز مشروع 'غروف ديستريكت' بموقع فريد للغاية حيث يتوسط ثلاث مؤسسات ثقافية مرموقة، ومن هنا لاقى المشروع اهتماماً واسعاً من المشترين المحليين والدوليين. ونتيجة لمستويات الطلب المرتفعة، سرّعنا العمل على المبنى الثاني والثالث لاستكمالهم قبل الموعد المحدد وتلبية طلب عملائنا، كما بدأنا نسجل اهتماماً قوياً في المبنى الرابع. وتؤكد مبيعاتنا القوية جاذبية أبوظبي كوجهة استثمارية مفضلة، وتزايُد الإقبال على جزيرة السعديات وتميزها كوجهة عصرية عالمية المستوى».

ويقع مشروع «غروف ديستركت» الجديد ضمن المجمع التطويري المتكامل «سعديات غروف»، وتتميز الشقق بإطلالاتها على الواجهة المائية، وأيضاً على ثلاثة من المعالم البارزة التي تحتضنها الجزيرة؛ وهي متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي وجوجنهايم أبوظبي. ويشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية في خمسة مبانٍ ضمن ثلاثة مناطق تعكس مفاهيم الفخامة، وأسلوب الحياة، والعمران.