الاقتصاد تصدر سياسة جديدة لتنظيم آليات عمل وسطاء العقار

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً بإلزامية احتفاظ الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين والمرخصين في دولة الإمارات بما فيها المناطق التجارية الحرة، ببيانات السجلات والمعاملات التي يقومون بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، موضحة أن الخطوة تأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وفقاً لتشريعات وقوانين مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وبما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية. وأوضحت الوزارة أن هذا التعميم يأتي وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم الاتحادي بقانون رقم (20) لسنة 2018 وتعديلاته بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتي تنص على وضع التعليمات والأنظمة والنماذج الخاصة بمواجهة الجريمة للخاضعين لرقابتها عند الاقتضاء. وفي هذا الصدد، قال عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة: «يمثل قطاع العقارات أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسية في الدولة، وبحسب نتائج التقييم الوطني للمخاطر يعد هذا القطاع الحيوي ضمن قطاعات المخاطر العالية، ومن هنا حرصت وزارة الاقتصاد على تمكين أفضل الممارسات المالية السليمة والبعد عن الجرائم المالية وتجنب ممارسات غسل الأموال بجميع أشكالها في أنشطة الوكلاء والوسطاء العقاريين بالدولة، وتوعيتهم بأهمية وطرق الامتثال الصحيحة لتشريعات ومتطلبات مواجهة غسل الأموال، بما يعزز دور القطاع في جذب الاستثمار الآمن والمستقر ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وعلى نحو يتوافق مع أفضل المعايير المتبعة دولياً والصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والأعمال». وعقدت الوزارة ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية لقطاع الوكلاء والوسطاء العقاريين بهدف تقديم شرح وافٍ عن كيفية رفع تقارير الأنشطة العقارية، وتوضيح أنماط غسل الأموال المختلفة في القطاع العقاري، والتعرف على أهم الإشارات التحذيرية التي يمكن أن تواجه الوكلاء والوسطاء العقاريين أثناء ممارسة النشاط العقاري. من جانبها، أوضحت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن التعميم بالإجراءات الجديدة للقطاع العقاري سيتم تطبيقه بدء من شهر يوليو الحالي، حيث يمثل محوراً هاماً لتحديد آليات عمل الوسطاء والوكلاء العقاريين المسجلين في الدولة، باعتبارهم عنصراً أساسياً في جذب المستثمرين العقاريين والاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وينظم آليات العمل بالقطاع العقاري، ويعزز من الرقابة على الأنشطة العقارية. مشيرة إلى أن جهود الوزارة مستمرة في تعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الدولة لمختلف القطاعات، لاسيما قطاعات الأعمال والمهن غير المالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي.





