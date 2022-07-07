«أبوظبي البحرية» تطلق أول شهادة في الخدمات اللوجستية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي البحرية، ذراع التعليم والتدريب البحري التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن إطلاق برنامج «شهادة اللوجستي البحري»، وهي أول شهادة متكاملة في المنطقة تؤهل المتدربين للعمل في مجموعة واسعة من الفرص المتاحة في القطاع البحري والشحن.

وتتضمن هذه الشهادة أربع وحدات أساسية إلزامية (مقدمة عن الشحن، واقتصاديات النقل البحري والتجارة الدولية، وأعمال الشحن، والمبادئ القانونية في قطاع الشحن).

وبعد إكمال هذه الوحدات، يختار المتدرب وحدة متخصصة من بين 12 وحدة متخصصة تتضمن: وكالة الموانئ، وتجارة السفن، وترخيص الشحنات الجافة، وترخيص الناقلات، وإدارة الموانئ والمحطات، وبيع وشراء السفن، واللوجستيات والنقل متعدد الأنماط، وعمليات وإدارة السفن، والتأمين البحري، وقانون الشحن، وتمويل الشحن، وقطاع دعم العمليات البحرية. وقال الدكتور ياسر الواحدي، مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية – مجموعة موانئ أبوظبي: «نحن فخورون في أكاديمية أبوظبي البحرية بإطلاق هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة والتي تزود المتدربين بالمعرفة والمهارات والقدرات المطلوبة للعمل في القطاع البحري والشحن، إضافة إلى إعدادهم في مجالات مهمة من بينها تخطيط وتنفيذ الحلول، والاستجابة للتحديات، والعمل باستقلالية وكفاءة عالية على مجموعة متعددة وواسعة من المهام».

وأضاف: «تحظى هذه الشهادة باعتراف كل من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة ومعهد وسطاء السفن المرخصين في المملكة المتحدة (ICS)، وصُممت لتلبية احتياجات الأفراد الجدد في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية ممن يحتاجون إلى اكتساب مهارات ومعارف جديدة لتعزيز فرص العمل أمامهم، بالإضافة إلى أولئك الذين يعلمون حاليّاً في هذه القطاعات ويرغبون بالارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم إلى مستويات أعلى».

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذه الشهادة يتطلب إتمام 600 ساعة تتألف من 450 ساعة دراسية حضورية أو إلكترونية، إضافة إلى 150 ساعة تشمل واجبات وإعداد دراسات وعروض تقديمية على مدى أكثر من 30 أسبوعاً.